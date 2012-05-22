ABD'de tıp eğitimi kısalıyor

ABD’de bazı tıp okulları, 4 yıl olan tıp eğitimini 3 yıla indirdi. Yetkililer, uygulamanın öğrenciler için daha az maliyetli olacağı ve birinci basamak hekim ihtiyacının karşılanacağı görüşünde.

ABD’de halen 4 yıllık bir eğitim sonrasında tıp doktoru olunabiliyor. Ülke çapında birinci basamaktaki doktor ihtiyacı ve artan öğrenci borçları göz önüne alınarak, bazı tıp okulları 4 yıl yerine 3 yılda mezun verebilmeyi amaçlayan programları deniyor.

Medimagazin’den Çağatay Barut’un haberine göre, birinci basamak düşünülerek hazırlanan bu programların öğrencilere belirgin bir şekilde daha az maliyeti getireceği düşünülüyor. Bunun da diğer uzmanlık alanlarına göre daha az para kazanmayı kabul edebilecek öğrenciler için uygun olabileceği ifade ediliyor.

Tıp okulları, eğitim programlarını yoğunlaştırmak için ara tatillerini kısaltıyor, seçmeli dersleri azaltıyor ve öğrencilerin ikinci yıl klinik stajlara başlayabilmelerine olanak tanıyor. Böylece geleneksel 4 yıllık tıp eğitimine göre stajlara bir yıl erken başlanması sağlanıyor.

Geleneksel eğitim programlarında öğrenciler dördüncü yıllarında uzmanlık rotasyonlarını yapıyorlar ve asistan kadroları için görüşüyorlar. Georgia Savannah’daki Mercer Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Bölümü Profesörü ve Bölüm Başkanı Dr. Robert Pallay, eğitimlerinin başlangıcında birinci basamakta hizmet etmeyi planlayan öğrenciler için dördüncü yılın çok gerekli olmadığını söyledi. Esas önemli olan noktanın toplumun ihtiyacı olduğunu belirten Pallay, toplumun en büyük ihtiyacının aile hekimlerinin sayısındaki artış olduğunu dile getirdi.

Birinci basamak hedefleniyor

Geçtiğimiz beş yıllık dönemde bazı tıp okullarının 3 yıllık bir eğitim programı başlattıkları ya da geliştirdikleri biliniyor:

• Pennsylvania Erie’deki Lake Erie Osteopatik Tıp Koleji, 2007 yılından bu yana söz konusu programı uyguluyor. Ayrıca okul, Temmuz 2011’den bu yana da, doktor olmak isteyen sertifikalı doktor yardımcılarına yönelik ikinci bir üç yıllık eğitim programı başlattı.

• Lubbock’daki Teksas Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Tıp Okulu, 2011 yılında 3 yıllık eğitim programı uygulamaya başladı.

• Mercer Üniversitesinin haziran ayında Savannah Kampüsü’nde 3 yıllık eğitim programını hayata geçirmesi planlanıyor.

• Louisiana Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lafayet’teki Kampüsü’nde 3 yıllık bir program geliştiriyor ve fakültenin öğrenci başvurularından sorumlu Dekan Yardımcısı Dr. Sam McClugage’nin açıklamasına göre, okul 2014 ya da 2015’te bu programa öğrenci almayı hedefliyor.

23 milyon dolarlık bütçe talep edildi

Dr. McClugage, programlarının hızlandırılmış bir program çerçevesinde birinci basamağa yönelik hekimler yetiştirmeye odaklandığını ve bu şekilde, sağlık hizmetinin götürülmesinde sıkıntı olan kırsal kesim gibi bölgelerde çalışacak doktorların yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Teksas Teknik Üniversitesi, Mercer Üniversitesi ve Louisiana Eyalet Üniversitesi başta olmak üzere altı üniversitenin dâhil olduğu bir konsorsiyum, federal hükümetten üç yıllık eğitim programını daha fazla kampüste uygulayabilmek için 23 milyon dolarlık bir bütçe talep etti. Teksas Teknik Üniversitesi Aile ve Toplum Tıbbı Bölümü Başkanı Dr. Ronald Cook, konsorsiyumun diğer üyelerinin Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doğu Tennessee Eyalet Üniversitesi Quillen Tıp Koleji ve Kentucky Üniversitesi Tıp Koleji olduğunu söyledi. Hükümetten talep edilen desteğin hangi kurumlara verileceğinin de yakında ilan edileceği bildirildi.

Dr. Cook, her ne kadar söz konusu okulların benzer girişimlerde bulunsalar da, her birinin özgün programları olduğunu ve çok kapsamlı bir programları olamayacağını ifade etti.

4 yıllık tıp eğitimi 1910’dan beri uygulanıyor

Geleneksel dört yıllık tıp eğitimi, eğitimci Abraham Flexner’in 1910’da yayımladığı rapordan sonra uygulanmaya başlamıştı. Söz konusu programda öğrenciler iki yıl temel bilimlerde, iki yıl da klinik bilimlerde eğitim alıyorlar. ABD’deki birçok tıp okulu bu modeli uyguluyor olsa da, Virginia Tıp Okulu da dâhil olmak üzere bazı okullar İkinci Dünya Savaşı sırasında üç yıllık bir eğitim programı uygulamıştı. 1980’ler ve 1990’larda yaklaşık bir düzine tıp fakültesi, hızlandırılmış programlar uygulayarak öğrencilerinin dördüncü yıl eğitimleri sırasında asistanlığa başlamalarına olanak tanımıştı.

ABD ve Kanada’daki tıp okullarını akredite eden Tıp Eğitimi Birliği Komitesi Sekreteri Dr. Dan Hunt, Kanada’da Calgary Üniversitesi Tıp Fakültesi ve McMaster Üniversitesi Michael G. DeGroote Tıp Okulunun bütün öğrencileri için üç yıllık bir eğitim uyguladığını söyledi.

‘Eğitim süresi, 2020’de yüzde 30 kısaltılmalı’

ABD’deki tıp eğitiminin 4 yıldan daha kısa olması gerektiği tartışılıyor. Bu konudaki en son yayınlardan birinin “The Journal of the American Medical Association”ın 21 Mart 2012 tarihinde yayımlanan sayısında yer aldığına dikkat çekiliyor ve söz konusu makalede 2020’de ülke çapında tıp eğitimi süresinin yüzde 30 düzeyinde kısaltılması gerektiği ifade ediliyor.

Makalenin yazarlarından Dr. Ezekiel J Emanuel ve Dr. Victor R Fuchs, maliyetleri azaltmak için gerekli olmayan tıbbi hizmetlerin geniş bir şekilde değerlendirildiği bir çağda, benzer şekilde tıp eğitimindeki gereksiz kısımlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

Amerikan Tıp Okulları Birliği, 2020 yılında ABD’deki doktor açığının 91 bin 500 olacağını, bunların 45 bin kadarının da birinci basamak hekimi olacağını açıkladı.

Teksas Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Steven Berk, sağlık hizmetlerindeki en önemli konulardan birinin birinci basamak hekimi ihtiyacındaki artış olduğunu ve birinci basamak hekimleriyle diğer uzmanlık alanları arasındaki sayısal dengesizliğin giderek arttığını ifade etti. Dr. Berk, tıp fakültelerinin bu dengesizliği ortadan kaldırmak için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini de vurguladı.