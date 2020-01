ABD'de tecavüzün tanımı değişti!

T24 - ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, tecavüz tanımının sınırlarını genişleterek, sadece kadınlara değil erkeklere yönelik saldırıları da tecavüz suçu kapsamına aldı ve kurbanların “direnmesi” şartını ortadan kaldırdı.





ABD, FBI'ın tecavüzle ilgili 80 yıldır süren tanımında en kapsamlı değişikliğe gitti. 1927 yılından bu yana var olan suç tanımında sadece “bir kadınla isteği dışında zorla cinsel ilişkiye girilmesi” ifadesi yer alırken, yeni tanımda kurban ve saldırgan için her iki cinsiyet de kapsama alındı. Böylece artık sadece kadınlara yönelik değil, erkeklere yönelik saldırılar da tecavüz olarak görülecek.



Bunun yanında bakanlık, kurbanın “direnmesi” şartını ortadan kaldırarak, kurbanın rızası olmayan her tür saldırıyı tecavüz olarak tanımladı. Böylece, kurbanın alkol ve uyuşturucu dolayısıyla etkisiz hale gelmesi, fiziksel veya zihinsel engelinin bulunması ya da yaşının küçük olması gibi hallerde de kendi rızasının olması mümkün olamayacağından, bu durumlar da tecavüz kapsamına alındı.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; eski tanımda kurbanla “oral” ve “anal” yolla cinsel ilişkiye girilmesi tecavüzden sayılmazken, yeni tanıma bunlar da girdi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 80 yıldan fazla süredir var olan bu düzenlemenin değiştirilmesinde aslında geç bile kalındığını ifade ederek, bu değişikliğin “tecavüz nedeniyle acı çeken erkek ve kadınlar için bir zafer” olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Eric Holder da, “Bu kapsayıcı tanımlama, bu tür suçların kapsamlarını ve yoğunluğunu daha iyi anlamaya imkan sağlayacak” dedi.



FBI'ın tahminlerine göre, 2010 yılında eski tanıma giren 85 bin tecavüz vakası bulunuyor ki, bu ülke genelinde bu suçların her 6.2 dakikada bir işlendiği anlamına geliyor. Ancak bu oranın 2011 yılının ilk yarısında yüzde 5.1 düştüğü belirtiliyor.



Bunun yanında, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 2010 araştırmasına göre, ABD'de neredeyse her 5 kadından 1'i ve her 71 erkekten 1'i, hayatlarının bir döneminde tecavüze maruz kaldığını belirtiyor. Bu yeni tanımla, daha önceki tanıma girmeyen saldırılar da tecavüz suçu kapsamına gireceği için, tecavüz kurbanlarının sayılarının daha doğru biçimde yansıtılacağı ifade ediliyor.