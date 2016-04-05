ABD'de taksicilere flört yasağı

ABD’nin New York kentinde taksicilerin müşterilerinin görünüşü ile ilgili yorum yapmasını ya da onlarla flört etmesini suç haline getirecek bir yasanın yürürlüğe sokulması gündeme geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ‘Temizlik Paketi’ adı verilen yasa tasarısını gündeme getiren Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC), bu tasarı ile taksi şoförlerinin müşterileri ile olan etkileşimleriyle ilgili düzenlemeleri güçlendirmek istediklerini söyledi. Tasarının kabul edilmesi durumunda taksi ve kiralık araç şoförlerinin müşterileri ile flört ettikleri, onlara dokundukları ya da onlarla herhangi başka bir cinsel temas kurdukları halde ehliyetlerine el konularak cezalandırılabileceği belirtildi. ‘Temizlik Paketi’ yasaları kapsamında taksi şoförleri müşterilerinin görünüşleri ile ilgili yorum yaptıkları ya da randevulaşma kavramını gündeme getirdikleri durumlarda da görevden uzaklaştırma cezası alabilecekler. TLC sözcüsü Allan Fromberg konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında “Kimilerinin basit flörtleşme diye tanımladığı davranışlar bile kabul edilebilir değil ve hiçbir müşteri bu muameleye maruz kalmamalı” dedi. Müşteri şikâyetleri üzerine böyle bir düzenlemeye gidilmesi tartışılmaya başlandı.