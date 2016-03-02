ABD'de Süper Salı; başkan adaylığı yarışında Clinton ve Trump öne çıktı

ABD'de başkanlık yarışı için kritik öneme sahip 'Süper Salı' seçimlerinde Demokrat Parti'den Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti'den de Donald Trump'ın ismi öne çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin 11 eyaletinde milyonlarca Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti üyesi sandığa gidip ABD Başkanlığı için hangi adayın yarışmasını istediklerini seçti.

Alabama, Georgia, Tennessee ve Virginia eyaletleri hem Clinton'ın hem de Trump'ın sandıktan birinci çıktığı eyaletler oldu.

Cumhuriyetçi Trump, Texas ve Oklahoma'yı rakibi Ted Cruz'a kaptırdı. Marc Rubio da Minnesota'yı kazandı.

Geçmişte Süper Salı pek çok başkan aday adayının yarıştaki kaderini belirleyen gün olmuştu.

Adayların belirlenme süreci tamamlandığında, ABD halkı başkanını seçmek için 8 Kasım'da sandığa gidecek.

Süper Salı neden önemli?

Demokrat Parti'den aday adayı Clinton, Arkansas ve Texas'ta da rakiplerine üstünlük sağlarken Trump da Massachussetts'te birinci çıktı.

Clinton'ın rakibi Bernie Sanders da Oklahoma, memleketi Vermont ve Colorado'yu kazandı.

Trump: Ben birleştiriciyim

Florida'da basın açıklaması yapan Trump, 'Cumhuriyetçi Parti'yi genişlettiğini' söyledi ve kendisini "birleştirici" olarak tanımladı.

Trump, başkanlık seçimlerinde 'Clinton'a karşı yarışmayı dört gözle beklediğini' söyledi.

Gaflarıyla, tartışmalı sözleriyle Donald Trump

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın rakipleri Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich ve Ben Carson.

Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont ve Virginia'da partinin başkan adaylarını belirlemek için oy kullanılırken, Colorado, Minnesota ve ABD Samoası'nda parti grubu seçimleri yapıldı.

Cumhuriyetçi Parti'de toplamda 595 delege ya da toplamda delege sayısının yüzde 25'inin kimi destekleyeceği bu seçim sonunda belli olacak. Cumhuriyetçi adayların partinin başkan adaylığını garantileyebilmesi için 1237 delegenin desteğine ihtiyacı var.

Demokrat Parti adayları Hillary Clinton ve Bernie Sanders'ın aday gösterilebilmesi için de 2383 delegenin oyunu almalı.

Geçmişte Süper Salı, adayların başkanlık yarışındaki geleceklerini tayin etmişti.

Cumhuriyetçi Mitt Romney, 2012'de Süper Salı'da aldığı zaferle Cumhuriyetçi başkan adayı olarak Barack Obama'nın karşısına çıktı.

Ancak bu yıl tablo biraz daha karışık. Zira Süper Salı'da oy kullanacak eyaletlerde kazanan isim, tüm delegeleri almıyor.

Delegeler oy oranına göre dağıtılıyor.

Cumhuriyetçi adaylar Marco Rubio ve John Kasich için 15 Mart'ta yapılacak olan ve kazananın tüm delegeleri aldığı Florida ve Ohio seçimleri kritik.