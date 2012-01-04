-ABD'de suçlulara ait hatıra eşyalarına büyük ilgi WASHINGTON (A.A) - 04.01.2012 - ABD'de Charles Manson, Al Capone, Theodore Kaczynski veya Virginia Tech üniversitesinde 32 kişiyi öldüren katil gibi tanınan suçlulara ait eşyalar internet üzerinden açık artırma usülü satılıyor ve büyük ilgi görüyor. "Murderabilia" adı verilen hatıra eşyalarını satan yarım düzine kadar internet sitesine gösterilen ilgi bu pazarı büyütürken, tanınan suçlulara ait akla hayale gelmedik eşyaları burada bulmak mümkün oluyor. "Supernaught.com" web sitesinde, 2007'de Virginia Tech üniversitesinde 32 kişiyi öldüren 23 yaşındaki seri katil Cho Seung-hui'nin kullandığı silah ve mühimmatı satın almak için eBay'de sattığı hesap makinesi 3 bin 700 dolara alıcı bekliyor. Bir başka internet sitesinde dünyanın en medyatik suçlularından Charles Manson'ın omurilik röntgeni 8 bin 500 dolara alıcı bulurken, "serialkillersink.net" sitesinin sahibi Eric Gein, Manson'a ait hatıra eşyalarına her zaman aşırı talep olduğunu ve tüm koleksiyoncuların Manson'ın en az bir eşyasına sahip olmak istediğini belirtiyor. Gein, sitesinde Manson'a ait mektup ve imzalı fotoğrafları da sattığını söylüyor. "Murderaction.com" müzayede sitesinde de ABD'nin ünlü mafya babası Al Capone'un mektubu 8 bin dolara, Vahşi Batı'nın haydutlarının fotoğrafları ve kurbanların gömüldüğü toprakların bulunduğu minik torbalar 10 dolara alıcı bekliyor.