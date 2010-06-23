ABD'de sondaj moratoryumu iptal edildi

T24- ABD'de bir mahkeme, Başkan Obama'nın Meksika Körfezi'nde derin deniz sondajına getirdiği altı aylık moratoryumu iptal etti.



BP platformundaki patlamanın ardından derin deniz sondajına moratoryum getirilmişti. Moratoryum kararı, BP'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol platformunun çökmesinin ardından okyanusa sızan petrolün yarattığı çevre felaketi nedeniyle alınmıştı.



BBC'de yer alan habere göre, mahkemenin yargıcı Martin Feldman, moratoryumun haklı gerekçelere dayanmadığını ve yerel iş çevreleri üzerinde çok olumsuz bir etki yaratacağını belirtti.



Petrol sektörünü temsil eden avukatlar, moratoryumun bölgenin ekosistemine zarar verdiğini ileri sürüyordu.



Beyaz Saray, kararı temyize gideceklerini belirtti.



İçişleri Bakanı Ken Salazar da yeni bir moratoryum kararı çıkaracaklarını açıkladı.



Enerji ihtiyacı





Moratoryum kararının iptali, petrol sektörünün yoğun lobi faaliyetlerini izliyor.



BP, Transocean ve diğer petrol firmalarının üst düzey yetkilileri, derin deniz sondajına karşı aşırı tedbirler alınmasına karşı uyarılarda bulunmuşlardı.



BP'den Steve Westwell, "Derin sulardan çıkarılan petrole ihtiyaç var, çünkü 2030 yılına gelindiğinde dünyanın enerji ihtiyacı yüzde 45 oranında artacak." dedi.



20 Nisan'da çöken Deepwatr Horizon petrol platformunun sahibi Transocean'ın genel müdürü Steven Newman da derin deniz sondajına getirilen moratoryuma sert tepki göstermişti.



Newman, "Gelişigüzel bir altı aylık zaman sınırlaması olmadan, sektörün yarın iş başına dönmesine izin verecek tedbirler alınabilir." demişti.