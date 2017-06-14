ABD'de silahlı saldırı: Yaralanan Kongre üyesinin durumu kritik

ABD'nin Virginia eyaletinde kongre üyelerinin beyzbol oynadığı bir alana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kongre üyesi Steve Scalise'ın da içerisinde bulunduğu 5 kişi vuruldu.

ABD'de Cumhuriyetçi kongre üyesi Steve Scalise'ın Virginia'da vurulduğu belirtildi. Cumhuriyetçi Parti Denetçisi olan Steve Scalise'ın kalçasından vurulduğu bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Scalise'ın sağlık durumu kritik. Trump saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Olayın ABD'li kongre üyelerinin beyzbol oynadığı sahada gerçekleştiği ve en az 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayda yarı otomatik bir silah kullanıldığı ve 50-100 el ateş edildiği bildirildi. Silahlı saldırıda, Scalise'ın danışmanlarından birinin de yaralandı. Olayın gerçekleştiği yerde 15-25 kongre üyesinin olduğu belirtildi.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, başkent Washington yakınlarında Kongre üyelerini hedef alan silahlı saldırı sonucunda saldırganın öldüğünü, yaralanan Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Denetçisi Steve Scalise'nin sağlık durumunun istikrarlı olduğunu belirtti.

Trump, sabah saatlerinde başkent Washington yakınlarında Virginia eyaletinin Alexandria kentinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Konuşmasının başında saldırıyla ilgili bazı bilgiler veren Trump, "Saldırgan, aldığı yaralar nedeniyle öldü. Kongre üyesi Scalise'in sağlık durumu istikrarlı." değerlendirmesini yaptı.

Beyzbol antrenmanı yapan Kongre üyelerini korumakla görevli iki Kongre polisinin saldırgana hemen karşılık verdiğini anlatan Trump, "İki Kongre polisi olmasaydı çok sayıda kişi hayatını kaybedebilirdi." dedi.

Saldırıda kalçasından yaralanan Kongre üyesi Scalise için "iyi bir arkadaş, savaşçı ve vatandaş" ifadelerini kullanan Trump, tüm Amerikan halkının saldırıda yara alan kişiler için dua ettiğini söyledi.

Konuşmasında zor bir dönemden geçtiklerine işaret eden Trump, "Farklılıklarımız olabilir ama özellikle böyle zamanlarda birlikte olmalıyız. Kamu yararı için birleştiğimiz ve beraber çalıştığımız zaman en güçlü olduğumuz zamandır." diye konuştu.

Virginia eyaletinin Alexandria kentinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda biri ABD Kongre üyesi 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Güvenlik birimleri şüpheliyle ilgili resmi kimlik doğrulaması yapmazken ABD medyası, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın 66 yaşındaki James Hodgkinson olduğunu aktarmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu, silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımlamak için henüz çok erken olduğunu açıklamıştı.