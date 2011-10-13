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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü CALIFORNIA (A.A)

13 Ekim 2011 07:47

-ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü CALIFORNIA (A.A) - 13.10.2011 - ABD'nin California eyaletinde bir kuaför salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis yetkilisi Çavuş Steve Bowles bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Güney California'da yaklaşık 25 bin nüfuslu bir sahil kenti olan Orange County'de 6 kişinin öldüğünü doğrularken durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını söyledi. Çavuş Bowles, ayrıca 1 kişinin de saldırı alanından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta trafik durdurma noktasında tutuklandığını söyledi. Bowles, tutuklunun üzerinde çok sayıda silah ele geçirildiğini belirtti.

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