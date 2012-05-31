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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

31 Mayıs 2012 13:30

ABD'nin kuzeybatısındaki Seattle kentinde, silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Polis, kentteki Washington Üniversitesi yakınlarındaki bir kafeye girerek müşterilerin üzerine tabancayla ateş açan beyaz saldırganın, burada 4 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Bundan bir süre sonra kent merkezinde bir kadını öldürerek, gasbettiği arazi aracıyla kaçan saldırganı polis akşam saatlerine kadar aradı ve yerini tespit etti. Özel polis kuvvetlerinin geldiğini gören saldırgan tabancayla kafasına ateş ederek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis, kafede saldırganın açtığı ateşe hedef olanlardan birinin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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