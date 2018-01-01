ABD'de silahlı saldırı; 4 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturmasına devam edildiğini belirtti. Savcılık Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşünülüyor" açıklamasında bulundu.

ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.