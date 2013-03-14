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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin New York kentinin kuzeyindeki Mohawk kasabasında, silahlı saldırganın 4 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı bildirildi

14 Mart 2013 09:19

ABD'de bir oto yıkama merkezi ve berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
 
Herkimer polis şefi Joseph Malone, aranılan şüpheli 64 yaşındaki Kurt Mayers'in kasabadaki berber dükkanı ve oto yıkama merkezine ateş açtığını, bu saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, olayın ardından Mayers'in evinde silahlar ve mühimmat bulunduğunu, güvenlik güçlerinin şüpheliyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kasabadaki üniversite ve okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.

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