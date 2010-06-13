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Dünya

ABD'de sel 18 can aldı

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir kamp ve spor alanına cuma günkü yağmurun getirdiği selde ölenlerin sayısı 18 olduğu bildirildi.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD'nin Arkansas eyaletinin güneybatısında çok sevilen kamp ve spor alanına cuma günü yağan yağmurun getirdiği selde ölenlerin sayısının 18 olduğu bildirildi.


Ulusal Emniyet Birlikleri'ne bağlı arama ekipleri ve Montgomery ilçesi şerifliği de daha önce 24 olduğu belirtilen kayıp sayısını da 3 olarak değiştirdi.


Amerikan Ulusal Emniyet Birliklerinin helikopterlerle yardıma gittiği bölgede ''Kuaçita'' Kızılderili Dağları-Albert Doruğu bölgesinde, dağ yürüyüşü sporcuları ve diğer sporcuların bulunması için atlar, elektrikli dört tekerlekli araçlar ve kızılderili-eskimo kayıkları kullanıldı.


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