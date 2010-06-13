ABD'de sel 18 can aldı

T24 -

lusal Emniyet Birlikleri'ne bağlı arama ekipleri ve Montgomery ilçesi şerifliği de daha önce 24 olduğu belirtilen kayıp sayısını da 3 olarak değiştirdi.Amerikan Ulusal Emniyet Birliklerinin helikopterlerle yardıma gittiği bölgede ''Kuaçita'' Kızılderili Dağları-Albert Doruğu bölgesinde, dağ yürüyüşü sporcuları ve diğer sporcuların bulunması için atlar, elektrikli dört tekerlekli araçlar ve kızılderili-eskimo kayıkları kullanıldı.