ABD'de sel 10 can aldı

Türkiye'yi geçen hafta vuran ve 31 kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağmurların bir benzeri ABD'nin güneydoğusunu vurdu. Ülkenin Georgia eyaletinde meydana gelen sel baskınında şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneydoğusunda sel baskınları nedeniyle 10 kişi öldü. Yetkililer, Georgia eyaletinde 60 yılın en şiddetli yağışları yüzünden meydana gelen sel baskınları yüzünden Eyalet Valisi Sonny Perdue'nün 17 bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini ve federal yardım talebinde bulunduğunu belirtti.Perdue, 48 saattir bir kabusun sürdüğünü belirttiği açıklamasında, kurtarma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve yeni hasarlar meydana gelmemesi için önlem almaya çalıştıklarını kaydetti.

Eyalette 100 kadar yolun kapalı olduğu, okulların açılamadığı ve sel sularına kapılarak ölenler arasında 2 yaşında bir çocuk bulunduğu belirtiliyor.

