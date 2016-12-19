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Dünya
Deutsche Welle

ABD’de Seçiciler Kurulu yeni başkanı belirleyecek

ABD'de Seçiciler Kurulu’nun 538 üyesi, ülkenin yeni başkanı ile yardımcısını belirlemek üzere bugün oy kullanacak. Oylama sonucunda Trump'ın başkanlığının tescillenmesi bekleniyor.

19 Aralık 2016 15:04

ABD'de Seçiciler Kurulu'nun (Electoral College) tüm eyaletlerdeki 538 üyesi, ülkenin yeni başkanı ile yardımcısını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Dünyanın en karmaşık seçim sistemlerinden birine sahip olan ABD'de Seçiciler Kurulu 8 Kasım'daki seçim sonucuna bağlı olmasa da, milyarder Donald Trump'ın başkanlığının onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Verilen oylar iki buçuk hafta içinde sayılacak.

Trump'ın Seçiciler Kurulu'ndan onay alması bekleniyor

Başkanlık için en az 270 oya ihtiyacı bulunan Trump'ın Seçiciler Kurulu'nun 538 üyesinden 306'sının oyunu alacağı tahmin ediliyor.

Dört yılda bir yapılan başkanlık seçiminde seçmenlerin doğrudan başkana değil, başkanı seçmekle görevli Seçiciler Kurulu üyelerine oy verdikleri ABD'de, delegeler partilerinin adayı için oylarını kullanıyor.Trump 8 Kasım'daki seçimde başkanlık için gerekli 270 barajını geçip 306 delegeye ulaştı. Böylece 232 delegede kalan Demokrat Parti'den rakibi Hillary Clinton başkanlığa veda etmiş oldu.

"Sadakatsiz üye"

Partisinin başkan ve başkan yardımcısı adayından farklı birine oy veren üyelere "sadakatsiz üye" nitelemesi yapılıyor. Seçimden sonra Cumhuriyetçi Parti Seçiciler Kurulu üyelerinden bazılarının Trump'a oy vermeyebileceği gündeme geldi. Ancak şu ana kadar sadece bir delegenin Trump'a oy vermeyeceğini açıklandı.

Trump'ın 20 Ocak'ta görevi Başkan Obama'dan devralması bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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