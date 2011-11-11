ABD'de satılık çiçek virüsü

T24 - Daily Telegraph, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kişilerin, çocuklarının erken yaşlarda çiçek hastalığı geçirmesini isteyen ailelere hastalık virüsü bulaştırılmış lolipop şekerler sattıkları için soruşturma uyarısına hedef olduklarını aktarıyor.



Wendy Werkit adlı bir kadın, internette yayınlanan ilanında çiçek virüsü bulaştırılmış lolipoplar ya da kulak temizleme çubukları için 50 dolar talep etmiş.



Yerel bir televizyona konuşan Werkit, ''Çocuklarının artık normal yollardan çiçek hastalığı kapmıyor olmalarından bıkan ailelerden ilham aldığını'' söylüyor.



Çiçek hastalığı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyanın tarih boyunca karşılaştığı en ölümcül, bulaşıcı virüslerinden biri.



Çiçek hastalığı ilerleyen yaşlarda geçirildiği zaman daha tehlikeli olabiliyor.



İleri yaşlarda yakalanan her üç kişiden biri hayatını kaybediyor.



Tennessee eyalet savcılığı postayla virüs dağıtımı yapılmasının yasadışı olduğunu hatırlattığı girişimcilere, ''Masum insanları tehlikeli hastalıklara karşı savunmasız kılmakla kalmıyor, kendinizi de ceza soruşturması riskiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz'' uyarısında bulunuyor.

