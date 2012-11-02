ABD'de Sandy kasırgası sonrası yakıt ve elektrik sıkıntısı

Sandy Kasırgası'nın sebep olduğu felaketin ardından yakıt sıkıntısı ve elektrik şebekesinin devreye sokulmasında meydan gelen sorunlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu kıyılarında yaşamın normale dönmesini geciktirdiği bildirildi.

New York ve New Jersey'de benzin istasyonlarının önünde kavgaların yaşandığı ve bazı bölgelere ise 11 Kasım'a kadar elektrik verilemeyeceğinin duyurulmasının tepki yarattığı belirtildi.

New York'un Staten Adası'nda yaşayanlar tamamen unutulduklarını ifade ederken, şu ana kadar 19 kişinin de yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği açıklandı.

ABD'nin kuzey-doğu kıyılarında büyük felakete neden olan Sandy fırtınasında hayatnı kaybedenlerin sayısının 100'e yaklaştığı duyuruldu.

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ise, iklim değişikliğiyle mücadele politikası nedeniyle Obama'ya destek olduğunu belirtti. Eskiden Cumhuriyetçi şimdi de bağımsız olan Bloomberg, Sandy fırtınası gibi felekatlerin iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.



Fırtınanın maliyeti



Fırtına yüzünden sadece New York'ta 38 kişi hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın da hala kayıp olduğu belirtildi.

12 eyalette yaklaşık 4,5 milyon kişi hâlâ elektriksiz olduğu ve bu eyaletlerde yakıt sıkıntısının da meydana gelmesi kurtarma çalışmalarının yavaşlamasına neden olduğu açıklandı.

Amerikan ordusunun New York'ta bir milyon kişilik yemek ve içme su dağıtacağı açıklandı.

Kurtarma ekiplerinin dolaştığı evlerden hala cesetler çıktığı bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Hasar tespiti yapan Eqecat adlı kuruluş ise, fırtınanın verdiği zararın 50 milyar doları bulacağı ve şirketin daha önceki tahmini bunun yarısı kadar olduğu belirtildi.

New York'ta metro seferlerine Perşembe günü kısmen başlandığı açıklandı. Doğu Nehri'nin altından geçen 7 tünelden dördü hâlâ sular altında. olduğu, yollardaki trafiği azaltmak için de toplu taşıma araçlarından geçici olarak ücret alınmamaya başlandığı bildirildi.

New Jersey'deki benzin istasyonlarının yarıdan fazlasının kapalı olduğu belirtilirken, açık olan benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluştuğu ve sıra kavgalarının yaşandığı bazı istasyonlarda ise fahiş fiyatla satış yapıldığı bildirildi.

Bir benzinci, kuyruktaki müşterilere 36 saat hizmet verdikten sonra, insanların öfkesinden korkup kısa bir süre kapatıp dinlenebilmek için polisten yardım istediğini anlattı.

Bugün itibariyle de tren yolculuğu yine ücretsiz ve üç kişiden az yolcu taşıyan araçların Manhattan'a geçmesine izin verilmediği açıklandı.

New York'ta birçok ev ve işyerine Cumartesi elektrik verilmesi ve bazı metro hatlarının daha açılması planladığı bildirildi.

Şu anda New Jersey'deki hanelerin yüzde 45'i, New York eyaletindeki hanelerin ise yüzde 15'i elektriksiz olduğu açıklandı.