ABD'de sanayi üretimi yüzde 1.4 düştü

ABD'de sanayi üretiminde düşüş oranı Şubat ayında beklentilerin üzerinde geldi.Ülkede sanayi üretimi yüzde 1.4 geriledi. Kapasite kullanımı yüzde 70.9 oldu.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasına göre, sanayi üretimi yüzde 1.4 düşüş gösterdi. Beklentiler, sanayi üretiminin yüzde 1.0 azalacağı yönündeydi. Ocak ayı sanayi üretim rakamı 1.8 düşüşten, yüzde 1.9 düşüşe revize edildi.



Aynı ayda kapasite kullanım oranı yüzde 70.9 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda kapasite kullanım oranının yüzde 72.3 olması bekleniyordu. Ocak ayı kapasite kullanım oranı yüzde 72.0'den yüzde 71.9'a revize edildi.



NY Fed imalat endeksinde sert düşüş



Öte yandan New York'ta mart ayında imalatçıların performansında sert bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki 6 aylık döneme ilişkin beklentiler de küçük bir toparlanma yaşasa da düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Fed'in New York şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre Empire State işdünyası güven endeksi mart ayında -38.23 seviyesine geriledi. Şubat ayında -34.65 değerini almış olan endeksin Mart ayında -31.7 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Yeni siparişler endeki ise Mart ayında -44.76 seviyesine geriledi endeks şubat ayında -30.51 seviyesinde idi. Yüklemeler endeksi anılan dönemler itibarıyla -8.13 seviyesinden -26.66 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bir önceki aya göre küçük çaplı bir toparlanma gösterse de negatif değerlerde kalmaya devam etti. Şubat ayında -39.08 seviyesinde olan endeks mart ayında -38.20 seviyesine yükseldi. Teklif edilen fiyatlar endeksi ise -20.69'dan -23.60'a geriledi. Tamamlanmamış siparişler endeksi -24.14'ten -23.60'a ve stoklar endeksi ise -8.05'den -26.97'ye geriledi.

Bu arada New York bölgesi Ekonomik faaliyetlerine ilişkin beklentiler ise pozitif bölgeye geçiş yaptı. Şubat ayında -6.56 seviyesinde olan endeks mart atında +3.14 değerine yükseldi.

