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Dünya

ABD'de rastgele ateş açan şahıs 6 kişiyi öldürdü

Olayın meydana geldiği Kalamazzo ilçesinin Şerif Yardımcısı Paul Matyas, "En kötü senaryo ile karşı karşıyaymış gibi görünüyoruz. Birisi arabasıyla gezerek etrafa ateş açıyor" dedi

21 Şubat 2016 13:38

ABD'nin Michigan eyaletinde, etrafa rastgele ateş açtığı iddia edilen bir saldırgan en az 6 kişiyi öldürerek kaçtı. Kurşunlara hedef olan 3 kişi de yaralandı.

Olayın meydana geldiği Kalamazzo ilçesinin Şerif Yardımcısı Paul Matyas, "En kötü senaryo ile karşı karşıyaymış gibi görünüyoruz. Birisi arabasıyla gezerek etrafa ateş açıyor" dedi.

Yerel medya, ilk belirlemelere göre saldırının bir restoranda ve perakende dükkanında gerçekleştiğini, ölen şahısların farklı yerlerde bulunduklarını, saldırganın kaçtığını bildirdi. Görgü tanıkları, saldırganın spor arazi aracı kullandığını belirtti. Polis ekipleri kaçan şahsı arıyor. 

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