-ABD'de protestolar 3. ayını doldurdu NEW YORK (A.A) - 18.12.2011 - ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i ve bankaları protesto eden ''Wall Street'i İşgal et'' eylemcileri üçüncü ayının dolması nedeniyle New York'ta yaptıkları gösterilerde yine polis tarafından gözaltına alındı. New York'ta 17 Eylül'de Wall Street semtindeki Zuccutti Parkı'nı işgal ederek protestolarına başlayan eylemciler, 15 Kasım'da New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in talimatıyla parktan polis zoruyla çıkartılmalarının ardından bugün Tribeca semtinde Trinity kilisesine ait boş bir alana girmeye çalıştılar. Protestocular yeni kamp alanı olarak işgal etmeyi istedikleri alanın çevresindeki zincir çite tırmanıp alana girince polis tarafından gözaltına alındılar. Polis şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığı hakkında tam sayı vermezken 50 civarında kişinin gözaltına alındığını teyit etti. Protestocular boş alana girmeye çalışmadan önce alana yakın bir yerde bulunan ve yine Trinity kilisesine ait Duarte Meydanı'nda protestolarının üçüncü ayını doldurması ve Tunus'ta Muhammed Buazizi'nin kendisini yakmasıyla başlayan halk ayaklanmasının birinci yıl dönümününü kutlama amacıyla konuşmalar yaptılar ve müzikler çaldılar. Protestoculardan bazıları açlık grevine başladıklarını da bildirdiler. Wall Street protestocularına destek veren ve Zuccutti Parkı'nın boşaltılmasının ardından bazı protestoculara geceleri kapılarını açan Trinity kilise yetkilileri ise son yaptıkları açıklamalarda, protestoculara boş alana girmemeleri yönünde uyarıda bulunmuş, aksi takdirde polisin buna müdahale edeceğini duyduklarını belirtmişlerdi. Gözaltıların ardından Wall Street protestocuların bazıları kiliseye yürüyüp ''Bloomberg Tetikte Ol: Zuccutti Her Yerde'', ''Her Park boşaltmasına karşı başka bir yeri işgal ederiz'', ''Bizi Durduramazsınız'', ''Başka Bir Dünya Mümkün'', ''Kimin Sokağı: Bizim Sokağımız'' şeklinde slogan attılar, ardından akşam saatlerinde Times Meydanı'na yürüdüler.