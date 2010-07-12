ABD'de popo şovu!

T24- T24-



Şenlik kapsamında tren yolunun kenarında toplanan 10 bini aşkın kişi sıra sıra dizilip donlarını indirip popolarını gösterdi. Etkinliğin çıkış hikayesi ise hayli ilginç. 1979’da K.T. Smith isimli bir adamın barda otururken dışarı çıkıp trene kıçını gösterene içki ısmarlayacağım demesiyle böyle bir etkinliğin yapılmasına karar verilmiş. Yıllardır devam eden etkinliğe tepki gösterenler de yok değil.