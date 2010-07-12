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Dünya

ABD'de popo şovu!

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen geleneksel ' Mooning of the trains' etkinliğine binlerce kişi trene popolarını göstererek eğlendi.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD’nin California Eyaleti’nin Laguna Niguel şehrinde 30 yıldır düzenlenen geleneksel “Mooning of the trains” etkinliğinde binlerce kişi trene popolarını gösterip eğlendi.


Şenlik kapsamında tren yolunun kenarında toplanan 10 bini aşkın kişi sıra sıra dizilip donlarını indirip popolarını gösterdi. Etkinliğin çıkış hikayesi ise hayli ilginç. 1979’da K.T. Smith isimli bir adamın barda otururken dışarı çıkıp trene kıçını gösterene içki ısmarlayacağım demesiyle böyle bir etkinliğin yapılmasına karar verilmiş. Yıllardır devam eden etkinliğe tepki gösterenler de yok değil.

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