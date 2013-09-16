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Dünya

ABD'de panik olan polis yardım isteyen genci vurdu

ABD'de geçirdiği trafik kazası sonrasında yardım arayan gencin, polis tarafından öldürüldüğü bildirildi

16 Eylül 2013 18:07

ABD'de Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Charlotte kentinde, geçirdiği trafik kazası sonrasında silahsız olduğu belirlenen siyahî bir genç, yardım ararken polis tarafından vuruldu.

Cumartesi sabahı 911'i arayan bir kadın, tanımadığı erkeğin evine geldiğini ve kapıya vurduğunu bildirdi. İhbarı yapan kadın, saat 02:30 sularında, bu kişinin kocası olmadığını fark ettiğini ve kapıyı yüzüne kapattığını söyledi.

Sol Portal'da yer alan habere göre, bölgeye bir polis devriyesi geldiğinde, adının Jonathan Farrell olduğu tespit edilen 24 yaşındaki genç polislere doğru koştu. Farrell'ın "tehlikeli" olduğunu düşünen polisler, önce elektroşok silahıyla saldırdı. Bu işe yaramayınca, içlerinden bir tanesi silahını çekerek Farrell'a birkaç el ateş etti. Farrell hayatını kaybederken, üzerinden herhangi bir silah çıkmadı.

Birkaç saat sonraysa, Farrell'a ait olduğu anlaşılan kaza yapmış bir araç yol kenarında bulundu. Farrell'ın, kazadan sonra otomobilin arka camından çıkarak yardım aramaya gittiği tahmin ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan Charlotte-Mecklenburg polis şefi Rodney Monroe da, Farrell'ın kadını soymaya çalışmadığını, ortada bir tehdit bulunmadığını söyledi. Soruşturmayı yürüten ekip, Florida A&M University'de futbol oynayan Farrell'ın kazadan sonra yardım istemek için evlerin kapılarını çalmış olabileceğini vurguladı.

Farrell'ı vuran polis memuru Randall Kerrick ise "taammüden cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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