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Ekonomi

ABD'de otomotive Obama dopingi

ABD Başkanı Obama, devletin, 3 büyük otomobil endüstrisi şirketinden toplam 17 bin 600 araç satın alacağını açıkladı.

09 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, mali krizin aşılmasında ülke ekonomisini güçlendirme hareketi olarak, devletin 3 büyük otomobil endüstrisi şirketinden toplam 17 bin 600 araç satın alacağını açıkladı.

Barack Obama'nın makamından yapılan açıklamaya göre, General Motors, Chrysler ve Ford firmalarından, doğaya daha az zararı dokunan yarı elektrikli-yarı benzinli melez (hibrid) motorlu otomobillerin de içinde bulunduğu yakıt tasarruflu çevreci araçlar satın alınacak.

Devletin büyük araç alımı, "ekonomiyi ıslah yasası" gereği yapılıyor.

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