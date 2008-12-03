ABD’de otomotiv satışları Kasım’da yüzde 37 azaldı

Kasım ayında ABD'de otomobil satışları 746 bin düştü. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında otomobil satışları yıllık 10,2 milyon adete geriledi.Neredeyse tüm büyük otomobil üreticileri yıllık bazda satışlarda yüzde 30'dan fazla düşüş yaşarken, en büyük darbeyi Detroitli otomobil üreticileri aldı. General Motors'ın ABD satışları yüzde 41, Chrysler'in ise yüzde 47azaldı.ABD'li otomobil üreticilerinin denizaşırı rakiplerinin durumları da farklı değil. Toyota'nın satışları yüzde 34, Nissan'ın yüzde 42 ve Honda'nın ise yüzde 32 düştü.General Motors'un Küresel Piyasa ve Sanayi Yöneticisi Mike DiGiovanni, otomobil sanayinin, ekonominin diğer alanlarından çok daha acı bir durumda olduğunu belirterek, bu seviyelerde devam edilemeyeceğini yoksa tüm sanayinin batacağını söyledi.Ford Pazarlama Müdür Yardımcısı Jim Farley de otomotiv sanayinin en az 2009 yılının ikinci yarısına kadar satışlarda düşüşle devam edeceğini tahmin ettiğini belirterek, sektörde, gelecek yıl ikinci yarıdan itibaren kuvvetlenme görülebileceğini, en azından biraz dengeye kavuşabileceğini ifade etti.General Motors ise çok daha kötümser durumda. General Motors Satışlar, Servis ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mark LaNeve de şirketin Kasım ayında "sıfır" leasing yaptığını dikkati çekerek, medyanın, otomobil endüstrisinin kurtarma planı konusundaki önerisine yer vermesinin satışları olumsuz etkilediğini kaydetti.