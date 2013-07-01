ABD'de orman yangını: 19 ölü

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını ile mücadele eden itfaiyecilerden 19'u yaşamını yitirdi. Yetkililer, Yarnell Hil bölgesinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınında ölen itfaiyecilerin cesetlerinin yangından korunmak için kurdukları sığınaklarda bulunduğunu açıkladı.



Arizona tarihinin en büyük yangını

Arizona Ormancılık Dairesi Sözcüsü Mike Reichling, şimdiye kadar eyalette yaşanan en büyük orman yangını felaketinde 22 itfaiyecinin de yaralandığını söyledi. Cuma günü başlayan orman yangınının bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı ve şimdiye kadar 800 hektarlık alanı küle çevirdiği öğrenildi. Hala kontrol altına alınamayan yangında Yarnell Hill kasabasındaki 500 evden yarısının yandığı, yüzlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.