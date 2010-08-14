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Dünya

ABD'de okutulan 'Ermeni soykırımı dersinde' Türk tezlerine red!

ABD'de okutulan 'Ermeni soykırımı dersinde' Türk tezlerinin ve görüşlerinin anlatılmasına mahkeme red cavabı vedi.

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - ABD'de öğrencilerin 'Ermeni soykırımının anlatıldığı derslerde'  dersin konusunu sorgulayan görüşlere de yer verilmesi talebi reddedildi.

ABD'de öğrencilerin gerçekleri dengeli bir biçimde öğrenmesi için  Ermeni soykırımının anlatıldığı derslerde soykırımı sorgulayan görüşlere de yer verilmesi talebi reddedildi.

Mahkeme Türk belgelerinin okutulmasına izin vermedi.

ABD'de bir temyiz mahkemesi, Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nin  (ATAA), Massachusetts eyaletinde okul programlarına Ermeni soykırımını sorgulayan görüşlerin alınması talebini reddetti. ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan temyiz mahkemesi, eyaletteki devlet okullarının müfredatından,1915 olaylarına ilişkin Türk görüşlerinin çıkarılmasının anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar aldı.

Böylece, bu konuda alt mahkemenin daha önce aldığı kararı Ermeniler'in talebi doğrultusunda onaylayan mahkeme, kararında, ''Müfredat rehberinin, bir kütüphane kitabından ziyade, müfredatın parçasını oluşturan bir kitapçık olduğunu, bu nedenle 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına karşı çıkan  görüşlerin müfredattan çıkartılmasının öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkını ihlal  etmediğini'' savundu. ATAA Başkanı Günay Evinç, temyiz mahkemesinin Ermeni-Amerikan aktivistlerin lehine yanlı bir karara imza attığını fakat ATAA'nın mücadeleye devam edeceğini söyledi.

ATAA'nın Türk ve Ermeni toplumları arasında tarihin dürüst ve açık bir değerlendirmeye tabi tutulması temeline kurulu bir uzlaşı sağlamaları taraftarı olduğunu söyleyen Evinç, "Bu nedenle, eyalet yönetimleri tarafından uygulanan Türk karşıtlığı temelli, önyargılı ve tek taraflı uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz," dedi. ATAA, 1915 olaylarına ilişkin Türk görüşlerinin eğitim müfredatında  sansürlenmesine karşı Massachusetts'te dava açmış, geçen yıl bölge mahkemesinin  verdiği aleyhteki kararı da temyize götürmüştü.  




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