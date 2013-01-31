ABD'de okul servisinde rehine krizi

Alabama eyaletine bağlı Midland City kasabasında 65 yaşındaki Jimmy Lee Dykes durdurduğu okul servisinin şoförünü öldürerek, çocuklardan birini rehin aldı.

Saldırganın psikolojik sorunları olduğu duyuruldu.

Çocuğu teslim etmek istemeyen 66 yaşındaki servis şoförü Charles Albert Poland'ı öldüren Dykes'ın, daha sonra 6 yaşındaki çocukla birlikte kaçtığı belirtildi.

Polis ve diğer yetkililerin, evinin kömürlüğüne saklandığı sanılan zanlı ile temasa geçmeye çalıştığı, rehin alınan çocuğa zarar gelmemesi için operasyonun büyük dikkat ve gizlilik içinde yürütüldüğü ifade edildi.

Midland City sakinlerinin aktardığına göre, eskiden kamyon şoförlüğü yapan Dykes'ın, karıştığı bir kavgayla bağlantılı olarak bugün mahkemeye çıkması bekleniyordu.

Dykes'ın, oturduğu mahallede, bir köpeği döverek öldürmek ve evinin bahçesine girmeye yeltenen çocukları öldürmekle tehdit etmek gibi pek çok olayla gündeme geldiği belirtildi.

Araçtaki 21 çocuğu korumak için kendini feda eden servis şoförü Poland ise bölge sakinleri tarafından kahraman olarak anılmaya başlandı.