ABD'de 'öğretmen isyanı' yayılıyor

ABD’de devam eden öğretmen grevi, iki haftadır 350 bin öğrencinin dersbaşı yapamamasına neden oldu. Şikago kentinde 25 yıl sonra ilk kez sokağa çıkan öğretmenler daha fazla ücret ve iş koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.



ABD’de devam eden öğretmen grevi, iki haftadır 350 bin öğrencinin dersbaşı yapamamasına neden oldu.

ABD'nin Şikago kentinde son 25 yılın en büyük öğretmen grevi yaşanıyor. İki haftadır sokaklarda gösteri yapan öğretmenler, ücretlerinin arttırılmasını ve iş koşullarının düzeltilmesini istiyor.

ABD'nin nüfus açısından en büyük kentlerinden biri olan Şikago'da, grev yüzünden 350 bin öğrenci yeni eğitim dönemine başlayamadı.

Şikago Öğretmen Sendikası ve Kent Yönetimi arasında aylar süren pazarlıkların ardından çözüm bulunamaması üzerine, öğretmenler iki hafta önce şehir genelinde greve başladı. 26 bin üyesiyle grevi sürdüren sendika, ücret artışı ve sosyal güvenlik şartlarında iyileştirilmeye gidilmesini talep ediyor. Kent Yönetimi ile aylar öncesinde pazarlık masasına oturan öğretmenler yüzde 4’lük maaş artışını yeterli bulmadı.



'Grev yasal değil'



Şikago Belediye Başkanı Israel Emanuel ise, öğretmenlerin iki haftadır, ders başı yapmamasından şikayetçi. Grevin, öğretmenlerin haklarını aradıkları eylem olmaktan çıktığını iddia eden Belediye Başkanı Emanuel, "yasadışı" olarak nitelendirdiği grev yüzünden, çocukların okula gidemediğini ve suç çeteleriyle tanıştıklarını savundu.



'Çocuklarıma zarar veriyor'



Yazılı açıklama yapan Emanuel, ‘’Gün geçtikçe çocuklarımız okuldan daha da uzaklaşıyor. Grev, alınan kararları etkilemenin ötesine geçti ve artık çocuklarımıza zarar vermekte. Bunun önüne geçebilmek için biran önce gerçek görevimiz olan eğitime başlamalıyız’’ dedi.



Veliler ikiye bölündü



Grevden etkilenen 350 bin öğrencinin velileri ise farklı görüşlere sahip. Okullar açılmadan bir hafta önce başlayan ve aralıksız süren görüşmelerden sonuç çıkmaması bazı velilerin tepkisini çekti. Bazı veli dernekleri ise, eğitim kalitesinin artması için öğretmenlerin ihtiyaçlarının eksiksiz giderilmesi gerektiği görüşünde.

Kent Yönetimi'nin tıkanan pazarlıklar sonunda grevi durdurmak için bir yasa üzerinde çalıştığı da belirtildi. Çıkarılacak yasayla öğretmenlerin işbaşı yapmak zorunda bırakılması amaçlanıyor.



Yılda 76 bin dolar kazanıyorlar



Şikago'da en tecrübesiz öğretmen bile yılda en az 76 bin dolar ücret alıyor. ABD'de öğretmenlere en yüksek ücret de Şikago'da ödeniyor.