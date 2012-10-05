ABD'de menenjit salgını: 4 ölü

ABD'de mantar kaynaklı nadir görülen menenjit salgınında, 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, ülkenin 5 eyaletinde görülen salgında hastalananların hepsinin, çoğunlukla sırt ağrısı nedeniyle steroid tedavisi gördüğünü söyledi.

Söz konusu steroid iğnelerinin, Massachusetts'deki özel bir ecza şirketi tarafından yapıldığı, geçen hafta ilacın toplatılması emrinin verildiği ve şirketin çalışmalarını askıya aldığı belirtildi.

Küfün neden olduğu mantar kaynaklı menenjitin, hastalığın diğer türleri gibi bulaşıcı olmadığı ifade edildi. Sağlık görevlileri, mantarın steroidin içinde olabileceğinden şüpheleniyor.

Öte yandan, federal yetkililer, salgında ölenler ve hastalananlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Tennessee'deki yetkililer, hastalığa yakalananların çoğunda konuşma, yürüme ve idrar yapma zorluğuyla karşı karşı olunduğunu kaydetti.

Hastalığın kuluçka döneminin 2 ila 28 gün olduğu belirtildi. Tennessee'de son 3 ayda steroid tedavisi gören 900'den fazla kişiyle iletişime geçildiği, 26 kişinin hastalığa yakalandığı bildirildi.