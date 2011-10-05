-ABD'de listera salgını : 18 ölü CHICAGO (A.A) - 05.10.2011 - ABD'de Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtığı listeria salgınında ölenlerin sayısı 18'e çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 20 eyalette yayılan hastalıktan 100 kişinin de mustarip olduğunu bildirdi. Ölenlerin 5'inin New Mexico, 5'inin Kolorado, 2'sinin Teksas, 2'sinin Kansas'tan olduğu, Maryland, Missouri, Nebraska ve Oklahoma'da da birer kişinin hastalıktan yaşamını yitirdiği belirtildi. Vakaların 31 Temmuz'dan sonra başladığı, hastalığın yayılmasına yol açan kavunların Kolorado'nun Granada kentindeki bir çiftlikte yetiştiğinin anlaşıldığı açıklanmıştı. Sağlıksız ya da uygun olmayan koşullarda hazırlanan gıda maddelerinin tüketilmesiyle insana bulaşan listeria, bazen salgınlar halinde enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hastalık özellikle yaşlılarda, yeni doğanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.