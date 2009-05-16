ABD'de kürtj karşıtları ilk kez çoğunlukta

ABD'de kürtaj karşıtlarının oranı yüzde 51'e yükselerek, son 15 yılda ilk kez çoğunluğu oluşturdu.



Gallup tarafından 7-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırmasına göre, katılanların yüzde 51'i kürtaja karşı olduğunu ifade ederken, kürtaj yanlılarının oranı yüzde 42'de kaldı.



Söz konusu şirketten araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklamada, geçen yılın aynı döneminde ve aynı konuda yapılan kamuoyu yoklamasında kürtaj yanlılarının yüzde 50, karşıtlarının ise yüzde 44 olduğu ifade edilerek, bir yıl içinde çarpıcı bir değişikliğin olduğu vurgulandı.



Ülke genelinde telefonla ulaşılan 1015 yetişkinle yapılan araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin yüzde 54'ü kürtaj karşıtı, yüzde 39'u kürtaj yanlısı olduğunu ifade ederken, kadınlarda kürtaj karşıtlarının oranı yüzde 49, kürtaj yanlılarının oranı ise yüzde 44 olarak belirlendi.



Obama yönetiminin kürtajı desteklediği ve bu konuda radikal bir tavır sergilediğini dile getiren gözlemciler, bunun da ters etki yaparak kürtaj yanlılarının artmasına yol açmış olabileceğini dile getiriyor.

