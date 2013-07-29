ABD'de kulisler, Obama ve Clinton buluşmasına kilitlendi

ABD Başkanı Barack Obama ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, bugün Beyaz Saray'da düzenlenen özel bir öğle yemeğinde biraraya geleceği haberi, Washington kulislerinde en çok konuşulan konu oldu. Her ne kadar ikili, Clinton Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra daha önce de biraraya gelmiş olsa da Obama ile Clinton arasındaki her görüşme Washington kulislerinde dikkatle izlenerek analiz ediliyor.

Clinton'ın, gelecek başkanlık seçimine girip girmeme konusundaki tavrını henüz netleştirmemiş olması ve Obama'nın da ABD başkanlığı yarışında kimi destekleyeceği konusunda verdiği her sinyalin dikkatle izlenen bir kişi olması, bunun başlıca nedenini oluşturuyor. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da gelecek başkanlık seçimine adaylığını koymayı düşünüyor olması, Obama'yı bu iki en yakın danışmanının arasında bir tercih yapmak zorunda bırakma ya zorluyor. Obama ve Clinton'ı bir araya getirecek öğle yemeği bu yüzden büyük önem taşıyor