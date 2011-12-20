-ABD'de küçük uçak otoyola çakıldı HARDING (A.A) - 20.12.2011 - ABD'nin New York eyaletinin en işlek otoyoluna çakılan küçük uçakta bulunan 5 kişinin öldüğü bildirildi. Greenhill&Co Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamada, uçakta Jeffrey Buckalew ve Rakesh Chawla adlı iki müdürün bulunduğu, tek motorlu uçağın sahibi Buckalew'in pilot lisansının olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, uçakta Buckalew'in eşi ve 2 çocuğunun da yolculuk ettiği bildirildi. Federal Havacılık İdaresi (FFA) Atlanta yakınlarındaki bir havaalanından havalanan ve kalkışın ardından iletişimin kesildiği uçağın radarda kaybolduğunu açıkladı.