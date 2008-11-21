ABD’de kriz mağaza zincirlerini kırdı

ABD’de yaşanan ekonomik krizden etkilenen ünlü perakende satış mağazalar zincirleri birer birer kapanıyor.
Kriz nedeniyle kepenk kapatan ünlü mağazalar zincirlerinden bazıları ayakta kalma savaşı verirken, birçok bazı ünlü mağaza zincirleri de ya iflasını istiyor ya da çareyi perakende mağazalarını kapatmakta buluyor.
Yıl sonuna kadar 6 bin mağazanın kapanmasının beklenildiği ABD’de perakende sektörü giderek kan kaybediyor. Saks Fifth Avenue,Macy's, Gap, Target, Nordstroms ve Kohl's gibi ünlü mağaza zincirleri ekonomik krizden etkilendiklerini açıklarken, ABD’de kapanan mağaza zincirlerinden bazıları şunlar:
Circuit City 155 Mağazası kapandı
Ann Taylor 117 Mağazası kapandı
Lane Bryant 40 Mağazası kapandı
Fashion Bug 100 Mağazası kapandı
Catherine’s 10 Mağazası kapandı
KB Toys 150 Mağazası kapandı
Eddie Bauer 27 Mağazası kapandı
Cache 14 Mağazası kapandı
CompUSA Tüm mağazaları kapandı
Dillards Middletown, Ohio mağazaları kapandı
Disney Store 98 Mağazası kapandı
Home Depot 15 mağazası kapandı 2009’da açılması planan 50 yeni mağaza açılmayacak
Talbots 78 Mağazası kapandı
Foot Locker 140 mağaza 2008 sonuna kadar kapanacak
Linens N’ Things 371 mağaza yıl sonunda kapanacak
Macy’s, Rolling Acres Mall, Akron Canton Centre, Canton Randall Park Mall, North Randall alışveriş merkezlerindeki mağazalarını kapattı
Zales 100 Mağazası kapandı
Sprint Nextel 125 Mağazası kapandı