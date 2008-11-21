ABD’de kriz mağaza zincirlerini kırdı

ABD’de yaşanan ekonomik krizden etkilenen ünlü perakende satış mağazalar zincirleri birer birer kapanıyor.



Kriz nedeniyle kepenk kapatan ünlü mağazalar zincirlerinden bazıları ayakta kalma savaşı verirken, birçok bazı ünlü mağaza zincirleri de ya iflasını istiyor ya da çareyi perakende mağazalarını kapatmakta buluyor.



Yıl sonuna kadar 6 bin mağazanın kapanmasının beklenildiği ABD’de perakende sektörü giderek kan kaybediyor. Saks Fifth Avenue,Macy's, Gap, Target, Nordstroms ve Kohl's gibi ünlü mağaza zincirleri ekonomik krizden etkilendiklerini açıklarken, ABD’de kapanan mağaza zincirlerinden bazıları şunlar:



Circuit City 155 Mağazası kapandı

Ann Taylor 117 Mağazası kapandı

Lane Bryant 40 Mağazası kapandı

Fashion Bug 100 Mağazası kapandı

Catherine’s 10 Mağazası kapandı

KB Toys 150 Mağazası kapandı

Eddie Bauer 27 Mağazası kapandı

Cache 14 Mağazası kapandı

CompUSA Tüm mağazaları kapandı

Dillards Middletown, Ohio mağazaları kapandı

Disney Store 98 Mağazası kapandı

Home Depot 15 mağazası kapandı 2009’da açılması planan 50 yeni mağaza açılmayacak

Talbots 78 Mağazası kapandı

Foot Locker 140 mağaza 2008 sonuna kadar kapanacak

Linens N’ Things 371 mağaza yıl sonunda kapanacak

Macy’s, Rolling Acres Mall, Akron Canton Centre, Canton Randall Park Mall, North Randall alışveriş merkezlerindeki mağazalarını kapattı

Zales 100 Mağazası kapandı

Sprint Nextel 125 Mağazası kapandı

