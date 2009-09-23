ABD'de koruma krizine Erdoğan müdahalesi

Erdoğan: Küçük Tayyip'in ayakları delik deşikti!

Erdoğan’ın korumaları ile ABD Başkanı Obama’nın Gizli Servis’e bağlı korumalarının kavga ettiği, Erdoğan’ın bir korumanın elini ittiği ve Erdoğan’ın geçişine izin verilmediği, bunun üzerine Erdoğan’ın döndüğü bildirildi

BM Genel Kurulu için New York’a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarıylaABD Başkanı Obama’nın Amerikan Gizli Servisi’ne (Secret Service) bağlı korumaları önceki gece birbirine girdi. Yumruklaşmaya kadar uzadığı öne sürülen gerginlikte, Erdoğan’ın da Türk korumalara elle müdahale eden Amerikalı bir korumanın elini tutarak geri ittiği iddia edildi.

Erdoğan, skandal üzerine güvenlik gerekçesiyle eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından organize edilen konferansta yapacağı konuşmayı iptal edip oteline döndü. Olayın ardından Erdoğan’ı koruyan Amerikan Gizli Servis elemanlarının değiştirildiği belirtildi.

Gizli Servis sözcülerinden Donavan, “Başkan Obama için hazırlanan çadıra girmeye kalktı. Sözlü uyarıları da anlamadılar” dedi.

Erdoğan, Sheraton Oteli konferans salonunda düzenlenen toplantıda “G-20 Zirvesi ve Küresel Etkileri” konulu bir konuşma yapmak üzere konvoyla hareket etti.

‘Korumanın elini itti’

Otele yaklaşık 100 metre kala Erdoğan’ın konvoyu Amerikalı gizli servis elemanlarınca durduruldu. Amerikalı görevliler, Obama’nın konuşmasını tamamladığı ve Sheraton Oteli’nden ayrılmak üzere olduğunu belirterek, güvenlik nedeniyle Erdoğan’ın zırhlı aracının ve diğer araçların otele kadar gitmesine izin vermedi.

Araçtan inen Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti de Türk korumalar ve Amerikalı gizli servis elemanları ile birlikte yaya olarak konferansın yapılacağı otele doğru yürümeye başladı.

Ancak, otele yaklaşık 30 metre kala Obama’nın korumaları Erdoğan’ın otele girişine engel olmak istedi. Bu engellemenin ardından Türk korumalar ile Amerikalı korumalar arasında sözlü tartışma ve itiş kakış yaşandı. Yaşanan arbede sırasında Erdoğan’ın, Türk korumalara elle müdahale eden bir Amerikalı korumaya kızdığı ve elini tutarak geri ittiği iddia edildi.

Olay görüntülendi

Erdoğan, skandal üzerine Sheraton Oteli’nin önünden makam aracına binerek ikamet ettiği Plaza Otel’e döndü. Olay sadece özel bir Türk tele-vizyon kanalı kameramanı tarafından görüntülendi. Başbakanlık kaynakları, olayı sıradan ve Türk korumalarla Amerikan Gizli Sevis elemanları arasında iletişimsizlikten kaynaklanan bir sorun olarak değerlendirdi.

Erdoğan’ın bir koruma zaafı olduğu gerekçesiyle konuşma yapmaktan vazgeçirildiğini belirten kaynaklar, olanların büyütülmemesi gerektiğini, uygulamanın rutin bir güvenlik uygulaması olduğunu iddia ederek,”Başbakan’ın güvenliği açısından orada bulunması uygun görülmemiştir” dedi.

Sözcü, ‘dil sorunu’ dedi

Başbakanlık kaynakları, olayın ardından Erdoğan’ı korumakla görevli ABD Gizli Servis ekibinin de değiştirildiğini belirtti.

Kargaşada herhangi bir kişinin tutuklanmadığını bildiren Amerikan Gizli Servisi’nin sözcülerinden Donavan, Amerikan basınına şu açıklamayı yaptı: “Yabancı bir diplomatik heyetin mensupları, kafaları karışıp Obama’nın otel çıkışında kullanması için hazırlanan çadıra girmeye kalktı. Sözlü uyarıları da anlamadılar ve fiziki olarak engellemeyle karşılaştılar.

Her şeye rağmen bu davetsiz misafirler çadıra giremedi. Sadece başkanın limuzinine 3-4 metre kadar yaklaşabildiler. Diplomatik heyet birkaç sokak ötede üniformalı polisin kontrol ettiği sokaktan gerekli geçiş izinleri olduğu için geçebildi.

Karışıklık, sadece Obama’nın çıkış yapacağı zaman gelmeleriyle oldu. Yanlış bir zamanda geldiler. Olay, dil anlaşılmazlığı yüzünden de kötü bir hale geldi.”

‘Türk korumalar kışkırttı’

Konferansa evsahipliği yapan Clinton’ın da Erdoğan’ı arayıp yaşananlar için duyduğu üzüntüyü dile getirmek istediği öğrenildi.

Washington Times gazetesi, Sheraton Oteli protokol girişi önünde meydana gelen olayları, “Türk diplomatlar ABD Başkanı Obama’nın yanında kavga çıkardı” başlığıyla verdi.

Gazete, olayın Obama’nın otelin çıkış kapısında kendisini uğurlayan Clinton’a tam veda ederken yaşandığını yazdı. Haberde, Türk diplomatların Obama için uygulanan güvenlik çemberini yarıp otele giriş yapmak istediği, bu sırada Gizli Servis elemanları ile güvenlik güçlerinin, Türk heyetini engellemek isteyip, iterek bu davetsiz misafirleri Obama’nın limuzininden uzaklaştırmak istediği ifade edildi.

Erdoğan’ın korumalarının Amerikalı güvenlik görevlilerini kışkırtıp çılgın bir tepki gösterdiği iddia edilen haberde, olay anında Obama’nın makam aracının beyaz bir çadırla kapatılmasının da başkanı korumak için rutin bir gizli servis taktiği olduğu belirtildi.

Gazete, bir muhabirlerinin kavgaya yaklaşık üç metre uzaklıkta şahit olduğunu da vurguladı.