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Dünya

ABD'DE KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARINA GEÇİCİ ONAY WASHINGTON (A.A)

09 Eylül 2010 23:47

-ABD'DE KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARINA GEÇİCİ ONAY WASHINGTON (A.A) - 09.09.2010 - ABD'de Washington Federal Temyiz Mahkemesi, insan embriyosu kök hücrelerinin araştırmalarına sağlanan federal mali desteğin yasaklanmasının geçici bir süre kaldırılmasına karar verdi. Obama yönetiminin bu yöndeki acil isteğine olumlu yanıt veren federal temyiz mahkemesinin üç hakimi, daha önce bir bölge hakiminin, kök hücre araştırmalarına sağlanan federal fonların, insan embriyosunu tahrip ettiği için Amerikan yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanması kararını askıya almış oldu. Federal temyiz mahkemesi, bölge hakiminin bu kararının geçici süreyle kaldırılmasının, hastalıklara yeni tedavi yollarının bulunmasını sağlaması umulan araştırmalara gerekli federal mali desteğin verilmesini ve bunun yararlarının düşünülmesi için gerekli fırsatı ortaya koyacağını belirtti. Temyiz mahkemesi, kararın 20 eylülde yeniden görüşüleceğini açıkladı ve geçici sürenin uzatılıp uzatılmamasına karar verileceğini bildirdi.

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