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Dünya

ABD'DE KASIRGADA 24 ÖLÜ CHICAGO (A.A)

23 Mayıs 2011 14:02

-ABD'DE KASIRGADA 24 ÖLÜ CHICAGO (A.A) - 23.05.2011 - ABD'nin Missouri eyaletinde etkili olan kasırga yüzünden en az 24 kişinin öldüğü bildirildi. ABD Başkanı Barack Obama, mesaj yayımlayarak ''içten taziyelerini'' sundu, yerel yetkililer de Joplin kentini vuran kasırga yüzünden ağır maddi hasar meydana geldiğini aktardı. ABD'de Mayıs başından bu yana kasırgalar yüzünden 354 kişi hayatını kaybetti. Bağımsız çalışan foto muhabiri John Miller, Home Depot, Walmart gibi büyük mağazaların, benzin istasyonları ve binaların yıkıldığını belirtti ve ''Hom Depot binasının bir kısmı bir aracın üstüne devrildi, itfaiyecilerle kurtarma görevlilerinin bu aracın içinde küçük bir kızı çıkardıklarını gördüm'' dedi. Missouri Valisi Jay Nixon olağanüstü hal ilan etti ve yardım çağrısında bulundu. 

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