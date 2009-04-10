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Dünya

ABD'de kasırga: 3 ölü, 24 yaralı

10 Nisan 2009 03:00



ABD'nin Arkansas eyaletinde küçük bir kasabayı etkisi altına alan kasırgada 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

İlk yardım yetkilileri, Oklahoma eyaleti sınırı yakınındaki Mena kasabasında etkili olan kasırgada 100 kadar evin yanı sıra aralarında belediye konağı ile iki kilisenin de bulunduğu 10 kadar işyerinin tahrip olduğunu belirtti.

Kasırgada ölenlerin ikisinin kadın birinin erkek olduğunu kaydeden yetkililer, yaralanan 24 kişinin Mena Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.

Yetkililer, kasırga nedeniyle yakıt borularının çatladığı, elektrik hatlarının çöktüğü, ağaçların yerlerinden söküldüğü Mena kasabasında, sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlükte olduğunu belirtti.

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