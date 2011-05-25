-ABD'DE KASIRGA 122 CAN ALDI JOPLIN (A.A) - 25.05.2011 - ABD'nin Missouri eyaletinde Joplin kentini vuran kasırga felaketinde ölenlerin sayısı 122'ye çıktı. Yetkililer, ABD'de yaklaşık son 60 yılda en fazla ölüme yol açan tek hortumda, Joplin'de 750'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Kentte yapılan arama kurtarma çalışmalarında, son olarak 9 kişi enkaz altından çıkarıldı, çalışmaların halen sürdüğü belirtildi. Joplin'i vuranın, ABD tarihindeki en ölümcül 8. tek hortum olduğu da verilen bilgiler arasında. Öte yandan, ABD'nin Oklahoma ve Kansas eyaletlerini etkisi altına alan fırtınalarda da 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, tahmin edildiği üzere eyaleti etkisi altına alan fırtına nedeniyle Oklahoma'da 5 kişinin öldüğünü, en az 60 kişinin yaralandığını söyledi. Oklahoma'daki yaralılar arasında durumları kritik olan 3 çocuğun bulunduğu belirtildi. Polis, Kansas'ta St John kasabasında da fırtına nedeniyle, bir ağacın araçlarının üzerine devrilmesi üzerine 2 kişinin öldüğünü açıkladı.