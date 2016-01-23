ABD'de kar fırtınası 'Jonas' 12 can aldı; 8300 uçak seferi iptal

ABD'de 11 eyaletin acil durum ilan ettiği doğu yakasındaki yaklaşık 85 milyon kişiyi etkisi altına alan 'Jonas' adıyla anılan kar fırtınası sebebiyle 12 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan yönetimi birçok eyalette olağan üstü hal ilan etti. Doğu kıyılarını vuran kar fırtınası nedeniyle 8300 uçak seferi de iptal edildi.

Radikal'in haberine göre ABD'nin doğu yakasını etkisini altına alan kar fırtınası nedeniyle 11 eyalette acil durum ilan edildi. On binlerce eve elektrik verilemezken, kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, mecbur olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.Ulusal Meteoroloji Dairesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar fırtınasından başkent Washington, etrafındaki eyaletler ve New York ile Boston şehirleri etkilendi.Kar fırtınası nedeniyle trafik de kötü etkileniyor. Bazı eyaletlerde trafikte kalan araçlar nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Kentucky eyaletinde otobanda 60 kilometreye yakın araç trafiği oluştu.

Yetkililer, hafta başından itibaren kar fırtınası nedeniyle radyo, televizyon ve internet ortamında halka uyarılarda bulunurken, cuma günü okullar tatil edildi, devlet kurumları öğle saatine kadar mesai yaptı.

Normally one of the worst intersections in DC: New York and North Capitol. Not today! #Snowzilla @capitalweather pic.twitter.com/O0l0GvTGVA — Rachel Sehestedt (@RachelSehestedt) 23 Ocak 2016

Halk yiyecek stoklamak

için marketlere akın etti

Uyarılar sonrası önlem almak isteyen halk da yiyecek stoklamak için adeta süpermarketlere akın etti. Marketlerde ekmek, su ve konserve yemek reyonları boşalırken olası elektrik kesintilerine karşı halkın çokça pil ve mum satın aldığı görüldü.

Havayolu şirketleri ülkenin doğu yakasındaki uçak seferlerini bir bir iptal etti. Delta, United Airlines, American Airlines gibi uçak firmaları seferlerini durdururken, ülke genelinde iptal edilen sefer sayısının şimdiden 8300'ü bulduğu belirtildi.

Ulusal demiryolu şirketi Amtrak da bazı seferlerini iptal ettiğini, olumsuz hava koşullarının sürmesi durumunda diğer seferlerin de durdurulacağını duyurdu.Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şehirde “acil durum” planı uygulanmaya başlandığını ifade ederek, halka mümkün olmadıkça hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Cumartesi gecesine kadar kentte kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetre olmasını beklediklerini anlatan Bowser, “Bu kar fırtınası, ölüm ve kalım mücadelesi içeriyor ve insanlar buna göre davranmalı” dedi.

Başkent bölgesinde karayollarını tuzlama çalışmaları devam ediyor. Yolları açık tutmak için çok sayıda kar aracı seferber edilirken, başkent yakınındaki Virginia’da 500 kişilik Ulusal Muhafız ekibi acil durumlar için hazır bekletiliyor.Ülkenin doğu yakasının en son 1922'de bu kadar sert bir kış yaşadığı belirtildi.