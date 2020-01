ABD'de kar fırtınası 'Jonas' 12 can aldı; 8300 uçak seferi iptal

ABD'de 11 eyaletin acil durum ilan ettiği doğu yakasındaki yaklaşık 85 milyon kişiyi etkisi altına alan 'Jonas' adıyla anılan kar fırtınası sebebiyle 12 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan yönetimi birçok eyalette olağan üstü hal ilan etti. Doğu kıyılarını vuran kar fırtınası nedeniyle 8300 uçak seferi de iptal edildi.

Radikal'in haberine göre ABD'nin doğu yakasını etkisini altına alan kar fırtınası nedeniyle 11 eyalette acil durum ilan edildi. On binlerce eve elektrik verilemezken, kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, mecbur olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.Ulusal Meteoroloji Dairesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar fırtınasından başkent Washington, etrafındaki eyaletler ve New York ile Boston şehirleri etkilendi.Kar fırtınası nedeniyle trafik de kötü etkileniyor. Bazı eyaletlerde trafikte kalan araçlar nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Kentucky eyaletinde otobanda 60 kilometreye yakın araç trafiği oluştu.

Yetkililer, hafta başından itibaren kar fırtınası nedeniyle radyo, televizyon ve internet ortamında halka uyarılarda bulunurken, cuma günü okullar tatil edildi, devlet kurumları öğle saatine kadar mesai yaptı.

Normally one of the worst intersections in DC: New York and North Capitol. Not today! #Snowzilla @capitalweather pic.twitter.com/O0l0GvTGVA