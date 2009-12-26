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Dünya

ABD'de kar fırtınası alarmı

ABD'de yoğun kar yağışı nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti.

26 Aralık 2009 02:00

ABD'de yoğun kar yağışı nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Barack Obama ise Noel tatilini geçirmek için sıcak bir bölgeye Havai'ye gitti.

ABD'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin yol açtığı trafik kazalarında en az 18 kişi öldü.

Güneydeki Teksas'tan kuzeydeki Minnesota'ya kadar olan bölgede kara ve hava ulaşımı güçlükle sağlanıyor. Çok sayıda sefer iptal edildi, araçlar yollarda kaldı.

Oklahoma eyaletinde, 20'yi aşkın aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Pek çok yerde kent içinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşıyor.

Yoğun yağış ülkenin üçte ikisinde etkili oluyor. Noel nedeniyle tatil döneminde olan ülkede, vatandaşlar zorunlu olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

ABD Başkanı Batack Obama ise Noel tatilini geçirmek için daha sıcak bir bölgeye, Hawai'ye gitti.

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