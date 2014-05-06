T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kamu toplantılarında 'ortak dua'ya onay

Yüksek Mahkeme, kamu kurumlarında toplantı öncesi dua edilmesinin anayasayı ihlal etmediğine karar verdi, ancak inanmayanların zorlanması durumunun ihlale gireceğinin altı çizildi

06 Mayıs 2014 14:02

ABD’de Yüksek Mahkeme, 4’e karşı 5 oyla, New York’un kuzeyinde bulunan Greece şehrinde, belediye meclisinin, aylık yönetim kurulu toplantılarında Hristiyanlığa ait dualar yapmasını, anayasayı ihlal etmediğine karar verdi. Ancak mahkeme, duada bir dine inanmayanların tehdit edilmesi, zorlanması veya baskı altına alınması durumunda bunun anayasayı ihlal edeceğinin altını çizdi. 

ABD’de bulunan bazı kurumlarda toplantı öncesi yapılan duaların içeriği bir süredir tartışılıyordu. Ancak konu Greece şehri belediye meclisinin üyelerinden Yahudi Susan Galloway ve ateist Linda Stephens aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye taşındı.

 

Ortak bir dua imkanı sağlanması talep edildi

 

Galloway ve Stephens, aylık kurul toplantısına katılabilmeleri için oturum öncesinde yapılan Hristiyanlığa ait dua sırasında da salonda bulunmaları gerektiğini belirtip bunun da yasalarca kendilerine tanınan inanç özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini savunuyordu. 

Galloway ve Stephens’ın avukatları mahkemeye, belediyenin sadece Hristiyanlığa ait dualara yer vermemesi, diğer dinlere inananların da göz önünde bulundurularak, ortak bir dua imkanı sağlanması yönünde karar talebinde bulunmuştu.

 

‘Duanın müsaade edilebilir seremoni amacı var’

 

Pazartesi günü görülen davada ise çoğunluğun görüşünü kaleme alan Yüksek Mahkeme yargıcı Anthony Kennedy, belediye meclisinin dualarının, 1983 tarihli ‘Marsh v. Chambers davası’ örneğine uygun olarak yapıldığını ifade etti. Bu davanın, uzun zamandır süre gelen yasama dönemi öncesi yapılan duaların yasalara uygun olduğunu ortaya koyduğunu belirten mahkeme, 1988’de görülen diğer bir davada da duaların mezhepsel olmaması gerektiğinin önerildiğine dikkati çekti. “Duanın, buradaki davada da müsaade edilebilir seremoni amacı var” diyen Kennedy, bu durumun anayasaya aykırı olmadığını kaydetti.

 

ETİKETLER

abdduakamu kurumlarıtoplantıanayasaihlalortak dua

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24