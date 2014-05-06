Kamu toplantılarında 'ortak dua'ya onay

ABD’de Yüksek Mahkeme, 4’e karşı 5 oyla, New York’un kuzeyinde bulunan Greece şehrinde, belediye meclisinin, aylık yönetim kurulu toplantılarında Hristiyanlığa ait dualar yapmasını, anayasayı ihlal etmediğine karar verdi. Ancak mahkeme, duada bir dine inanmayanların tehdit edilmesi, zorlanması veya baskı altına alınması durumunda bunun anayasayı ihlal edeceğinin altını çizdi.



ABD’de bulunan bazı kurumlarda toplantı öncesi yapılan duaların içeriği bir süredir tartışılıyordu. Ancak konu Greece şehri belediye meclisinin üyelerinden Yahudi Susan Galloway ve ateist Linda Stephens aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye taşındı.

Ortak bir dua imkanı sağlanması talep edildi

Galloway ve Stephens, aylık kurul toplantısına katılabilmeleri için oturum öncesinde yapılan Hristiyanlığa ait dua sırasında da salonda bulunmaları gerektiğini belirtip bunun da yasalarca kendilerine tanınan inanç özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini savunuyordu.

Galloway ve Stephens’ın avukatları mahkemeye, belediyenin sadece Hristiyanlığa ait dualara yer vermemesi, diğer dinlere inananların da göz önünde bulundurularak, ortak bir dua imkanı sağlanması yönünde karar talebinde bulunmuştu.

‘Duanın müsaade edilebilir seremoni amacı var’

Pazartesi günü görülen davada ise çoğunluğun görüşünü kaleme alan Yüksek Mahkeme yargıcı Anthony Kennedy, belediye meclisinin dualarının, 1983 tarihli ‘Marsh v. Chambers davası’ örneğine uygun olarak yapıldığını ifade etti. Bu davanın, uzun zamandır süre gelen yasama dönemi öncesi yapılan duaların yasalara uygun olduğunu ortaya koyduğunu belirten mahkeme, 1988’de görülen diğer bir davada da duaların mezhepsel olmaması gerektiğinin önerildiğine dikkati çekti. “Duanın, buradaki davada da müsaade edilebilir seremoni amacı var” diyen Kennedy, bu durumun anayasaya aykırı olmadığını kaydetti.