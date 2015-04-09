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Dünya

ABD'de kaçan siyahı vuran polisin işine son verildi

Kentteki tüm polislere vücut kamerası takılacağı duyuruldu"

09 Nisan 2015 12:13

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, kaçan silahsız siyah şüpheliyi sırtından vurarak öldüren polisin işine son verildiği bildirildi.

North Charleston kenti Belediye Başkanı Keith Summey, 50 yaşındaki silahsız Walter Scott'u silahla öldüren polis Michael Slager'ın işine son verildiğini belirtti.

Yakında kentte görev yapan tüm polislere vücut kamerası takılacağını kaydeden Summey, olayın bir trajedi olduğunu ifade etti.

North Charleston Emniyet Müdürü Eddie Driggers ise "Huzur için dua ediyorum. Aileye ve bu topluma huzur gelmesi için dua ediyorum" dedi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, toplum liderleri halka sükunet çağrısında bulunurken, göstericiler, Ferguson'da Michael Brown'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra üretilen "Siyahların hayatı önemlidir" sloganını attı. Göstericiler, "Bütün dünya seyrediyor", "Sırtını dön, ateş etme" dövizleri de taşıdı.

Yaklaşık 6 yıl önce göreve başlayan ve bugün işine son verilen tutuklu polis Slager ile ilgili dün verilen kararda, cinayetle yargılanacağı belirtilmişti.

Trafik ışığı ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan ve bu sırada kaçmaya çalışan donanma emeklisi siyah Scott, polis memuru Slager tarafından sırtına 8 el ateş edilerek öldürülmüştü.

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