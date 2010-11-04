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Ekonomi

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE WASHINGTON (A.A)

04 Kasım 2010 17:21

-ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 457 binle beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 443 bin olacağını tahmin ediyorlardı. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekimde sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 457 bin kişi arttı. Önceki hafta için 434 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 437 bin olarak revize edildi.  -VERİMLİLİK ARTTI- ABD'de üçüncü çeyrekte tarım dışı verimlilik yıllık bazda yüzde 1,9 oranında artış kaydetti. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı verimlilik, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 oranında azalarak, yaklaşık son dört yılın en büyük kaybını göstermişti.   Ülkede, birim işgücü maliyeti ise yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 0,1 azaldı. Uzmanlar, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,3 artan birim işgücü maliyetinin yüzde 0,7 oranında artmasını bekliyordu. Daha önce ikinci çeyrek için yüzde 1,8 düşüş olarak açıklanan verimlilik oranında değişiklik yapılmazken, yüzde 1,1 olarak açıklanan birim işgücü maliyetindeki artış yüzde 1,3 artış olarak revize edildi.

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