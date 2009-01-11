ABD’de işsizlik 16 yılın zirvesinde

ABD’de tarım dışı istihdam Aralık ayında 524 binle beklentilerin altında azalış kaydetti. İşsizlik oranı yüzde 7.2’ye çıktı.



ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık ayında tarım dışı istihdamın 524 binle beklentilerin altında azaldığını, işsizlik oranının ise yüzde 7.2 olduğunu açıkladı. ABD’de işsizlik oranı son 16 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.



Reuters anketine katılan ekonomistler, tarım dışı istihdamın Mayıs’ta 550 bin kişi azalmasını ve işsizlik oranının yüzde 7.0 olmasını bekliyorlardı.



Kasım’da 533 bin düşüş olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi 584 bin düşüş olarak, işsizlik oranı ise yüzde 6.7’den yüzde 6.8’e revize edildi.



Verinin ardından dolar Euro ve yen karşısında değer kaybetti, altın vadeli işlemleri yükseldi. ABD vadeli hisse senedi piyasaları yükselişe geçti.

