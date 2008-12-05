ABD’de işsizlik 15 yılın zirvesinde

ABD’de işsizlik oranı yüzde 6.7 ile 1993’ten bu yana en yüksek düzeye yükseldi.



Bir yıldır resesyonda olduğu resmen açıklanan ABD’de işsizlik artmaya devam ediyor. ABD’de Kasım ayında tarım dışı istihdam 533 bin azaldı. Ülkede 1974’ten bu yana ilk kez bu kadar büyük bir istihdam kaybı yaşandı. Beklenti istihdamdaki kaybın 340 bin olacağı yönündeydi.



ABD’de işsizlik oranı yüzde 6.5’ten yüzde 6.7’ye yükselerek 1993’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranının yüzde 6.8’e çıkması bekleniyordu.



Ekonomik büyüme sürecinin en iyi göstergesi sayılan tarım dışı istihdam verisi, ABD’nin içine girdiği resesyon sürecinin derin olduğuna işaret ediyor.



ABD'de tarım dışı istihdam 533 bin kişi azaldı



ABD'de kasım ayında tarım dışı istihdam 533 bin kişi azaldı. Böylece, tarım dışı istihdam 34 yılın en büyük düşüşünü göstermiş oldu.



ABD Ticaret Bakanlığı, geçen ay tarım dışı istihdamın 533 bin azaldığını bildirdi.



ABD'de ekim ayında yüzde 6.5 olan işsizlik oranının ise kasımda 15 yılın zirvesine çıkarak yüzde 6.7'ye yükseldiği belirtildi.



ABD'de iş kayıpları müteahhitlikten finansal şirketlere, perakendecilerden sağlık sektörüne çok geniş bir alanda gözleniyor.

