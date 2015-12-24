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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar

ABD'nin Minnesota eyaletinde yüzlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenledi.

24 Aralık 2015 13:03

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde "Black Lives Matter" grubunun
çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.
Ülkenin en büyük alışveriş merkezini ve havalimanını işgal eden göstericiler, CNN'in
haberine göre bir insan zinciri oluşturarak havalimanına giden yolu kapattı.

Star Tribune gazetesinin haberine göre, Minneapolis'teki St. Paul Havalimanı'ndaki
gösterilere katılan 13 kişi Noel öncesi kaosa yol açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öte yandan San Franciso'da da "Black Xmas" adlı bir aktivist grubun bir protesto
gösterisi düzenlediği, burada 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Black Lives Matter" grubu, ABD'de siyahilere karşı polis şiddetine karşı protestolar
düzenliyor. Minneapolis kentinde geçen ay bir siyahi, polis tarafından öldürülmüştü.
Son dönemde polis şiddetinin kurbanı olan siyahilerin sayısının artması ülkede
yeniden ırkçılık tartışması başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD MinnesotaMinnesotaMinneapolisLives Matter34;CNNTribuneHavalimanıNoelSan FrancisoXmas34;ABDDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP BÖ/BK

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