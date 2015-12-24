ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde "Black Lives Matter" grubunun

çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.

Ülkenin en büyük alışveriş merkezini ve havalimanını işgal eden göstericiler, CNN'in

haberine göre bir insan zinciri oluşturarak havalimanına giden yolu kapattı.

Star Tribune gazetesinin haberine göre, Minneapolis'teki St. Paul Havalimanı'ndaki

gösterilere katılan 13 kişi Noel öncesi kaosa yol açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öte yandan San Franciso'da da "Black Xmas" adlı bir aktivist grubun bir protesto

gösterisi düzenlediği, burada 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Black Lives Matter" grubu, ABD'de siyahilere karşı polis şiddetine karşı protestolar

düzenliyor. Minneapolis kentinde geçen ay bir siyahi, polis tarafından öldürülmüştü.

Son dönemde polis şiddetinin kurbanı olan siyahilerin sayısının artması ülkede

yeniden ırkçılık tartışması başlatmıştı.