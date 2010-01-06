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Dünya

ABD'de ilk transseksüel bürokrat

ABD Başkanı Obama, Ticaret Bakanlığı’nın ileri teknoloji bölümüne erkeklikten dönme Amanda Simpson’ı atadı.

06 Ocak 2010 02:00

ABD Başkanı Obama, Ticaret Bakanlığı’nın ileri teknoloji bölümüne erkeklikten dönme Amanda Simpson’ı atadı.

ABD Başkanı Barack Obama, ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, eskiden erkek olan ve cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar veren Amanda Simpson’ı Ticaret Bakanlığı’nın ileri teknoloji bölümüne uzman danışman olarak atadı. Karar, cinsiyet değiştiren Amerikalılar arasında sevinçle karşılandı. New York merkezli Turkishreporter.com haber sitesinin konuyla ilgili haberinde, Ulusal Transgender Eşitlik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olan Simpson, “Umarım ben, başkan tarafından atanan yüzlerce transgender’in ilki olurum. Bu atama, gelecek için çok sayıda insana yeni kapılar açacaktır” dediği belirtildi. 49 yaşındaki ilk politik transgender atama olan Amanda Simpson, fizik, mühendislik ve iş yönetimi konularında eğitim görmüş bir kişi olarak yeni işini en iyi şekilde yapmaya çalışacağını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’u Obama’ya karşı başkanlık yarışında destekleyen Simpson, demokratların Beyaz Saray adayını belirlediği 2008 yılındaki ulusal kongreye Hillary Clinton’un delegesi olarak katılmıştı.

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