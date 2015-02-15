ABD’de, ihaleleri nişanlısına veren vali istifa etti

ABD’nin Oregon Valisi John Kitzhaber (67), devlet ihalelerini nişanlısı Cylia Hayes’e (47) verip haksız fayda sağladığı iddialarının ardından istifa ettiğini açıkladı.

ABD Başsavcılığı, çiftin iletişim kayıtlarını incelemeye alırken bu gelişme federal bir soruşturmanın habercisi olarak yorumlandı. Tanınmış politikacılardan olan Demokrat Kitzhaber, aralıklarla valilik yaptıktan sonra geçen ay dördüncü dönem için işbaşı yapmıştı. Ancak eyaletin ‘first lady’si olarak kendini lanse eden temiz enerji danışmanı olan Hayes ile ilgili iddialar Kitzhaber’i zorda bıraktı. Devletin Hayes’e verdiği işler nedeniyle dolaylı olarak Kitzhaber’in de fayda sağladığı öne sürüldü.