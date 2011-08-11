-ABD'DE İDAM HUNTSVILLE (A.A) - 11.08.2011 - ABD'nin Teksas eyaletinde, cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan bir hükümlü, zehirli iğneyle idam edildi. Temyiz yolu tükenen 33 yaşındaki idam mahkumunun cezası, Teksas'taki hapishanede infaz edildi. İdam edilen mahkum, 17 yaşındayken rakip sokak çetesinden 19 yaşlarındaki 2 genci uyurken öldürmekten 2002 yılında tutuklanmış, 6 yıl önce de hüküm giymişti. Son infazla ABD'nin Teksas eyaletinde yıl başından bu yana idam edilenlerin sayısı 9'a yükseldi.