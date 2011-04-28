-ABD'DE HORTUM FELAKETİ BIRMINGHAM (A.A) - 28.04.2011 - ABD'nin birkaç gündür özellikle güneyini etkileyen şiddetli fırtına ve hortumlarda 72 kişi hayatını kaybetti. Acil yardım ekipleri, sadece Alabama eyaletinde 58 kişinin öldüğünü bildirdi. Alabama Üniversitesinin lojmanlarının yerle bir olduğunu açıklayan vali, bölgede birçok kentin altyapısının da tahrip olduğunu belirtti. Amerikan Başkanı Barack Obama, federal hükümetin Alabama eyaletine yardım sağlanması için derhal harekete geçmesi talimatı verdi. Alabama, Arkansas, Kentucky, 11 kişinin öldüğü Mississippi, Missouri, Tennessee ve Oklahoma eyaletlerinde acil durum ilan edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kötü hava koşullarının devam edeceği uyarısı yapıldı.