T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'DE HORTUM FELAKETİ BIRMINGHAM (A.A)

28 Nisan 2011 11:12

-ABD'DE HORTUM FELAKETİ BIRMINGHAM (A.A) - 28.04.2011 - ABD'nin birkaç gündür özellikle güneyini etkileyen şiddetli fırtına ve hortumlarda 72 kişi hayatını kaybetti. Acil yardım ekipleri, sadece Alabama eyaletinde 58 kişinin öldüğünü bildirdi. Alabama Üniversitesinin lojmanlarının yerle bir olduğunu açıklayan vali, bölgede birçok kentin altyapısının da tahrip olduğunu belirtti. Amerikan Başkanı Barack Obama, federal hükümetin Alabama eyaletine yardım sağlanması için derhal harekete geçmesi talimatı verdi. Alabama, Arkansas, Kentucky, 11 kişinin öldüğü Mississippi, Missouri, Tennessee ve Oklahoma eyaletlerinde acil durum ilan edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kötü hava koşullarının devam edeceği uyarısı yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24